Предупреждение синоптиков о непогоде будет действовать до воскресенья

Предупреждение Гидрометцентра РФ о непогоде в Карелии сохранится до вечера 8 октября, следует из прогностической карты.

Сейчас Карелия окрашена в желтый цвет из-за сильного ветра, мокрого снега и дождя. Сильные осадки могут продлиться до самого вечера субботы, период действия предупреждения – до девяти вечера. А сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду может сохраниться до восьми часов вечера 8 октября.

По сообщению участников паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», мокрый снег шел сегодня в Суоярви, Ладва-Ветке, Питкяранте, видели его и в карельской столице. Из-за сильного ветра на Онежском озере образовались волны, при этом пик шторма ожидается вечером. // фото скриншот с камеры «Ситилинк»