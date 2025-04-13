Представители России и Украины проведут переговоры в Анкаре

В Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание.

Отмечается, что встреча представителей двух стран будет посвящена Черному морю. Будет обсуждаться безопасность судоходства в этом регионе.

«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море», - говорится в сообщении турецкого источника. Официально эта информация не подтверждена. © «Петрозаводск говорит»