13 апреля 2025, 14:58
Представители России и Украины проведут переговоры в Анкаре
Россия и Украина обсудят Черное море в турецкой столице
Фото: unsplash.com / Linus Mimietz
В Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание.
Отмечается, что встреча представителей двух стран будет посвящена Черному морю. Будет обсуждаться безопасность судоходства в этом регионе.
«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море», - говорится в сообщении турецкого источника. Официально эта информация не подтверждена. © «Петрозаводск говорит»