13 апреля 2025, 14:58
Мир

Представители России и Украины проведут переговоры в Анкаре

Россия и Украина обсудят Черное море в турецкой столице
Фото: unsplash.com / Linus Mimietz

В Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание.

Отмечается, что встреча представителей двух стран будет посвящена Черному морю. Будет обсуждаться безопасность судоходства в этом регионе.

«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море», - говорится в сообщении турецкого источника. Официально эта информация не подтверждена. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Россия
Украина
анкара
переговоры
Черное море
судоходство