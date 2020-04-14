Предоставлены отсрочки по уплате штрафов, наложенных ФАС России

ФАС России предоставляет отсрочки по уплате наложенных штрафов, об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский в рамках Петербургского Международного Юридического Форума. Он также отметил, что ведомство отменило все плановые проверки в 2020 году и снизило количество внеплановых проверок, которые проводятся теперь только в ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью граждан.

Кроме того, неотложные заседания комиссий ФАС России по рассмотрению дел и жалоб переведены на дистанционное рассмотрение, в то время как остальные заседания перенесены на максимально возможные сроки, установленные законодательством. Это позволяет соблюдать режим самоизоляции.

С точки зрения государственных закупок, пандемия признается обстоятельством непреодолимой силы – это учитывается ФАС России и другими государственными органами.

«В тех случаях, когда принято решение о привлечении хозсубъектов к административной ответственности, мы дали указание нашим территориальным органам давать ответчикам отсрочки на уплату наложенных штрафов. Это делается с тем, чтобы облегчить финансовое обременение на предпринимателей»,

- подчеркнул Сергей Пузыревский.

Заместитель руководителя ФАС России напомнил, что в условиях пандемии вводятся элементы государственного ценового регулирования. В некоторых сферах спрос повышен, но наличия товара достаточно, чтобы обеспечивать потребности населения, и в этих сферах должны применяться антимонопольные механизмы. Необоснованное завышение цен должно жестко пресекаться.

Сергей Пузыревский также заявил о недопустимости искусственного повышения цен и сговоров со стороны производителей. Он привел в пример ситуации, когда неосторожные высказывания представителей рынка приводили к необоснованному завышению цен.