Правительство России намерено упразднить Пенсионный фонд

В новом фонде россияне будут получать услуги по принципу «одного окна». По словам Минтруда, новый фонд сможет выступить страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

«Создание Социального фонда России позволит повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают фонды, для граждан: все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены»,

— говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Объединить ПФР и ФСС собираются с 1 января 2023 года. Деятельность нового фонда будет подчиняться наблюдательному совету, состоящему из 7 человек. В совет будут входить по одному представителю от профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совета Федерации, правительства, а также координатор РТК (Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) и председатель объединённого фонда. // Фото: taganrogprav.ru