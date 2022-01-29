Из-за аннулированных документов мужчину отправили в женскую колонию

Мужчину-трансгендера в Воронеже отправили в женскую колонию. Ранее суд признал незаконным решение о смене пола осужденного, пишет «Фонтанка».

За разъяснениями в суд обратился начальник СИЗО, где содержали трансгендера. Ему вынесли приговор за сбыт наркотических веществ, но это произошло уже после того, как он поменял пол.

Но суд аннулировал как заключение отдела ЗАГС о смене пола, так и решение врачебной комиссии. Так что три года лишения свободы трансгендер-мужчина будет отбывать с женщинами.

Он пояснил, что выручку от продажи наркотиков тратил на оплату процедур по смене пола. // Фото: geralt/Pixabay.com