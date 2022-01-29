Максимум заражений ковидом за всю пандемию зафиксировали в России

За минувшие сутки в России зафиксировали 113 122 новых заражений COVID-19. Это максимальная цифра с момента начала пандемии, отметили в оперштабе.

Накануне зараженных было 98 040, то есть рост составил 15,38 процента за 24 часа. Общее количество заразившихся достигло уже 11 615 779.

Умерли в течение последних суток 668 заболевших, вчера скончались 673 человека. Число умерших в России достигло 330 111. Выздоровели за день 30 010 человек, а всего - 10 189 207.

В Карелии 29 января тоже зафиксировали взрывной рост заболеваемости ковидом. // Фото: leo2014/Pixabay.com