В Карелии штамм омикрон выявлен уже у 205 человек  

Роспотребнадзор посчитал число выявленных случаев омикрона в Карелии. В республике ведется мониторинг за циркуляцией нового штамма коронавируса. По данным на 27 января, в Карелии подтверждено более двухсот случаев инфицирования.

«При проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Республике Карелия по состоянию на 27.01.2022г. из 495 обследованных лиц, выявлено 205 случаев заболевания людей новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон»,

- говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Среди заболевших - 57 детей и 148 взрослых.

Специалисты напоминают о необходимости мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового скопления людей. А также отмечают, что одним из наиболее эффективных средств профилактики является вакцинация и ревакцинация. Повторную прививку рекомендуют делать через полгода. Привившимся также необходимо соблюдать меры личной профилактики. (фото pixabay.com, Myriams-Fotos)