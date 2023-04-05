Правительство Карелии продолжит поддерживать совхозы республики

Первый заместитель Главы Карелии, премьер-министр Правительства региона Александр Чепик посетил ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева», ООО «Янишполе» и ОАО «Совхоз Толвуйский». Все три сельхозпредприятия специализируются на производстве молока и мяса крупного рогатого скота.

Общее поголовье ОАО «Совхоз Толвуйский» составляет более 1380 голов, из них 788 коров. За счёт господдержки предприятие возмещает часть затрат на обновление парка сельскохозяйственной техники, закупку минеральных удобрений. Благодаря грамотному расходованию субсидий и направлению высвободившихся средств на развитие производства совхоз добился стабильного роста показателей. Объем производства молока за январь и февраль составил 811 тонн. Это почти на 30 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, предприятие намерено расширяться. В следующем году здесь планируют начать строить новый животноводческий комплекс на 2000 голов с роботизированным оборудованием, а в ближайшее время начнется обустройство подъездной дороги к будущему сельскохозяйственному объекту.

Сейчас мы ремонтируем полы в коровниках, заменили освещение, продолжаем пополнять стадо молодняком. Значительно увеличили надои. Средний дневной объём молока от одной коровы составляет 18 литров. Хотя есть и рекордсменки, которые дают по 45 литров - хотелось бы, конечно, чтобы это обрело массовый характер: стадо у нас хорошее – высокоудойное. Поэтому сегодняшний результат - это не предел. Ежесуточно мы даём 16 тонн молока,

– рассказал генеральный директор Толвуйского совхоза Федор Шпет.

По состоянию на 1 марта общее поголовье крупного рогатого скота в ООО «Янишполе» составляет 379 животных. Благодаря рациональному расходованию средств господдержки, предприятие закупило необходимую технику.

Мы уже приобрели косилку, фронтальный погрузчик, прицепы. В скором времени приступим к замене инфраструктуры на ферме. В прошлом году получили субсидию от Правительства республики в размере 14 млн рублей на увеличение поголовья, покупку семян и минеральных удобрений. В этом году нас также поддержали финансово по этим направлениям,

– рассказала управляющая фермы Ирина Кайдарова.

Объем производства за январь и февраль вырос по сравнению с прошлым годом на 4 % и составил более 140 тонн молока, всего же до конца года планируется произвести 1095 тонн молока. На предприятии работает 29 человек, сырьё поставляют Олонецкому молочному комбинату, а также в детские сады и школы Кондопожского района.

Александр Чепик оценил эффективность госвложений и работу руководства совхоза и обещал содействие в вопросах выделения дополнительных земель для выращивания корма.

Все обязательства обоих сторон выполнены: Правительство оказало поддержку, а сельхозпредприятие проинвестировало покупку техники, скота, увеличили объемы производства молока, провели реконструкцию животноводческого комплекса. Следующий шаг, который следует совершить – увеличить кормовые площади, а дальше и поголовье. На предприятии это понимают, мы и дальше продолжим с ним работать,

– отметил Александр Чепик.

Сейчас частные и государственные совхозы сейчас активно готовятся к посевной. Правительство Карелии традиционно оказывает поддержку предприятиям в приобретении необходимых семян и минеральных удобрений для производства кормов. Готовится к севу и ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева». Поголовье составляет более 1200 голов, среди которых 490 коров.

В настоящее время идет подготовка к весенне-полевым работам. И, соответственно, к заготовке кормов. Заключили соглашения и договора на поставку минеральных удобрений, семян многолетних и однолетних трав. Закуплены запчасти. В настоящее время идет плановый ремонт техники,

- сообщил премьер-министру Генеральный директор Григорий Мануйлов.

Агрокомплекс - перспективное хозяйство, но в настоящее время в полной мере его потенциал не реализован, нужна активная позиция собственника. Глава республики поставил задачу по поддержке именно эффективных собственников, которые готовы вкладывать, развиваться и увеличивать объемы производства молока. Работу с такими предприятиями продолжим,

- отметил Александр Чепик.

Фото: https://gov.karelia.ru