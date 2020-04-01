01 апреля 2020, 07:44
Россия

Правила техосмотра в России изменились

Автомобили моложе четырех лет освободили от прохождения технического осмотра

В России изменились правила прохождения обязательного техосмотра. Поправки в регламент внесла Госдума, сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, автомобили моложе четырех лет освобождаются от прохождения техосмотра. Транспортные средства возрастом от четырех до десяти лет должны будут проходить технический осмотр раз в два года.

Более старым автомобилям по-прежнему придется проходить техосмотр раз в год.

 

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