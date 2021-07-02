Правила контроля за оборотом оружия в России стали очень жесткими

В России теперь нельзя приобретать, использовать и носить оружие, если вы не прошли медицинское освидетельствование. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Тех, кто хочет получить разрешение на оружие, сначала проверят на психическое здоровье и употребление разного рода запрещенных веществ. Соответствующим государственным и муниципальным медицинским организациям предоставят право проводить такое освидетельствование. Частным клиникам – нет.

Врачи будут делать анализы, чтобы исключить наличие наркотиков и психотропных веществ или их метаболитов в организме. Кроме того, они проведут психологическое тестирование.

По результатам такого освидетельствования человека могут лишить права на оружие. Информацию переведут в цифровой формат, так что медсправки сложно будет фальсифицировать.//Фото: truehunter.ru