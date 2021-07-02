Умер Николай Сличенко

В Москве на 87-м году жизни скончался народный артист СССР, лауреат госпремии СССР и художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Сличенко родился 27 декабря 1934 г. в Белгороде. После Великой Отечественной войны его отправили в цыганский колхоз, где мальчик работал наравне со взрослыми.

Талант Сличенко вызывал одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». В итоге приехавшего в столицу СССР 16-летнего Николая приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

«Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности»,

— отметили в театре.

Сличенко исполнил множество ролей в театре и в кино, стал режиссером постановок, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень. // Фото: topfakty.com