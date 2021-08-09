Познер заявил, что Россию заслуженно наказали на Олимпиаде в Токио

Телеведущий Владимир Познер жестко прокомментировал результат российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Журналист заявил «Матч ТВ», что Россию наказали за допинговый скандал, и это правильно.

По мнению Познера, сборная РФ должна была оказаться на четвертом или пятом месте в медальном зачете. Так и вышло: если бы не скандал с художественной гимнастикой, россияне стали бы четвертыми, теперь они пятые.

«Я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», - сказал телеведущий.

Он объяснил, что в судействе могут быть личные антипатии и симпатии, это нормально, особенно когда очевидного результата нет, все решают сотые балла. При этом Познер добавил, что считает результаты несправедливыми по отношению к нашей гимнастке.

Но Россия в целом заслужила такое отношение, уверен он, имея в виду историю с допингом.

«Когда это было обнаружено - мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите?», - заявил Познер.

Он подчеркнул, что виновных наша страна наказала недостаточно, все было непублично.

«На мой взгляд, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», - заключил журналист.

Напомним, Россия за последние 25 лет впервые осталась без золотой медали в художественной гимнастике. Дине Авериной дали только серебро, хотя опередившая ее израильтянка Лина Ашрам уронила снаряд. // Фото: Gettyimages.ru