Пожилую женщину сбили в центре Петрозаводска, водитель уехал

На пересечении улиц Гоголя-Красноармейская в столице Карелии сбили женщину. Инцидент на перекрестке случился 28 апреля в 10640 и попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink. Запись выложил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по записи, пожилая женщина протиснулась между ограждением и другим пешеходом и встала близко к проезжей части. Возможно, чтобы перейти перекресток по диагонали.

В это время автомобиль, двигавшийся со стороны путепровода, совершал разворот, но ему не хватило радиуса, а пенсионерка оказалась прямо перед ним.

Водитель начал сдавать задом, когда по переходу пошли люди, а пожилая женщина пыталась обойти машину, судя по всему, сначала слева, а затем справа.

В этот момент автомобиль наехал на нее, женщина упала, а машина продолжила движение. К упавшей женщине подошли другие пешеходы и помогли ей подняться.

Судя по дальнейшим кадрам, женщина покинула перекресток самостоятельно. // фото скриншот видео с камеры наблюдения