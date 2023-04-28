Петрозаводчанин позвал в гости малознакомого мужчину, а затем убил

40-летнего петрозаводчанин приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство. О приговоре сообщили в пятницу в региональном СУСК.

В феврале 2022 года мужчина пригласил малознакомого горожанина к себе для распития спиртного. Между собутыльниками вышла ссора. Пьяный хозяин жилья нанес жертве множественные ножевые ранения в жизненно важные органы. Потерпевший умер. Убийца спрятал его тело на территории Петрозаводска. // фото пресс-служба карельского СУСК