Пенсионер надругался над ребенком, педофила отправили за решетку

69-летнего жителя Карелии осудили за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Педофил проведет ближайшие двенадцать лет в колонии строгого режима. О приговоре сегодня сообщили в карельском СУСК.

Преступление было совершено в октябре 2021 года. Пенсионер был дома. К ребенку он приставал, когда был пьян.

«Подсудимый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка»,

- сообщили следователи. О случившемся узнали родные ребенка, они сообщили в полицию.

Мужчину задержали и арестовали до суда.



Напомним, в апреле был арестован обвиняемый в сексуальном насилии над мальчиками водитель чалнинской школы. На допросе 66-летний подозреваемый признал вину. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. // фото freepik.com