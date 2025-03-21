Пожарные спасли пенсионерку в Карелии

Вчера вечером в 21 час 50 минут на пульт Единой службы спасения-01 поселка Муезерский из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Необходимо было попасть в квартиру, в которой пожилая женщина не выходит на связь. Тревогу забили родственники после того, как женщина несколько часов не выходила на связь. Они обратились за помощью в экстренные службы.

Прибывшие к месту вызова пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже. Хозяйку они обнаружили в ванной комнате. К счастью, она была жива.

Как оказалось, пожилая женщина упала в ванной, а выбраться самостоятельно сил у пожилого человека уже не хватило.