21 марта 2025, 07:36
Торговый павильон загорелся ночью в Карелии
Пожарные Сегежи ликвидировали серьезное возгорание
Фото: freepik.com / Ilovehz
Сегодня в первом часу ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении в проезде Бумажников. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Через пять минут два пожарных расчета были уже на месте происшествия, было установлено, что горит не введенный в эксплуатацию торговый павильон. Несмотря на то, что в строении огнем был охвачен потолок, специалисты за короткое время сумели остановить распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар.
В результате инцидента огнем был поврежден потолок на общей площади 48 квадратных метров. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.