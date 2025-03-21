Торговый павильон загорелся ночью в Карелии

Сегодня в первом часу ночи на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении в проезде Бумажников. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут два пожарных расчета были уже на месте происшествия, было установлено, что горит не введенный в эксплуатацию торговый павильон. Несмотря на то, что в строении огнем был охвачен потолок, специалисты за короткое время сумели остановить распространение огня, после чего полностью ликвидировали пожар.

В результате инцидента огнем был поврежден потолок на общей площади 48 квадратных метров. Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.