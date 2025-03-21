21 марта 2025, 07:16
Кровь пролилась в студенческом общежитии в Петрозаводске
Поножовщиной закончился вечер в общежитии автотранспортного техникума
Фото: unsplash.com / Hassan Rafhaan
В Петрозаводске случилась поножовщина в студенческом общежитии. Об этом сообщает Telegram-канал «Карельский дворик».
По данным источника, инцидент произошел вечером 20 марта в общежитии автотранспортного техникума на улице Мелентьевой. Один студент напал на другого с ножом.
В результате ЧП пострадавшего увезли на карете скорой помощи, а нападавшего задержала полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.