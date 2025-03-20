Маленький мальчик лизнул снег и потерял сознание

Мальчик после прогулки в детском саду съел снег рядом с дорогой. Через час ребенок стал жаловаться на боль в животе, а потом потерял сознание.

Врачи скорой помощи доставили ребенка в Детский клинический центр имени Рошаля, мальчику оказали экстренную помощь. Оказалось, ребенок отравился снегом, в котором содержались химические реагенты для обработки улиц.

Анализ крови показал смертельный уровень метгемоглобина, мальчику потребовалось переливание крови. За несколько часов врачи снизили уровень метгемоглобина в крови с 75% до 7%.

Медики спасли ребенка и избежали неврологических осложнений. Ребенок находится в педиатрическом отделении, скоро его выпишут.