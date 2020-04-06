Пожарные спасли от огня дом на юге Карелии

Сегодня в 3:16 ночи на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в деревне Утозеро горит частная хозяйственная постройка. На место происшествия выехали пожарные из села Коткозеро и Олонца, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, то деревянная постройка была объята огнем, и пламя могло в любую минуту перекинуться на рядом стоящий частный жилой дом.

Пожарные, установив мотопомпу на озеро Утозеро, расположенное в 120 метрах от места пожара, проложили магистральную линию и обеспечили бесперебойную подачу воды не только на тушение, но и на охлаждение и спасение жилого дома. В течение пяти минут распространение огня было остановлено, затем пожар был ликвидирован.

В результате инцидента строение хозпостройки, принадлежащей жителю Санкт-Петербурга, было значительно повреждено. Причина ночного пожара будет установлена в ходе специальной проверки.