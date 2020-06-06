Пожар вспыхнул в жилом доме на Древлянке

Сегодня в 19:52 вспыхнул пожар в жилом доме на улице Благодатной на Древлянке.

Как сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-службе МЧС по РК, на место выехали 8 единиц техники и 25 сотрудников пожарно-спасательных частей города.

В течение короткого времени возгорание было ликвидировано. В результате пожара пострадал один человек. Оказалась повреждена кровля на площади 25 квадратных метров.