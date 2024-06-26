26 июня 2024, 11:40
Пожар вспыхнул в популярном кафе в Петрозаводске
Утром 26 июня пожарные тушили беседку в кафе «Сказка» в Песках
Сегодня утром в Петрозаводске произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Карелии.
По данным спасателей, огонь вспыхнул в беседке по адресу Соломенское шоссе, 18. По этому адресу располагается популярное кафе «Сказка».
Пожарные смогли оперативно справиться с возгоранием. В результате ЧП никто не пострадал. Всего для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь специалистов. // Фото: freepik.com / Ilovehz