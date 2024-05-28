Пожар вспыхнул на федеральной трассе в Карелии

Утром в понедельник на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что недалеко от города в районе 618-го километра федеральной трассы горит хозяйственная постройка. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Через пять минут пожарный расчет был на месте происшествия, но к этому времени деревянное строение уже было объято огнем. Специалистам потребовалось порядка десяти минут, чтобы локализовать пожар, после чего удалось ликвидировать его полностью.

В результате ЧП строение было значительно повреждено огнем. Причина утреннего пожара будет установлена в ходе специальной проверки. // Фото: freepik.com / Ilovehz