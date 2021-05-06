06 мая 2021, 09:36
Пожар в пятиэтажке произошел в Карелии
Пожарные Беломорска быстро справились с возгоранием в квартире
Вечером 5 мая пожарно-спасательные подразделения Беломорска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Три единицы техники и девять пожарных были на месте происшествия - у пятиэтажки на Портовом шоссе - в 21:47. Горела одна из квартир. Брандмейстерам удалось быстро справиться с огнем - уже в 22:00 пожар был ликвидирован.
В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101,112. Фото headtopics.com