Пожар в пятиэтажке произошел в Карелии

Вечером 5 мая пожарно-спасательные подразделения Беломорска привлекались для ликвидации пожара в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Три единицы техники и девять пожарных были на месте происшествия - у пятиэтажки на Портовом шоссе - в 21:47. Горела одна из квартир. Брандмейстерам удалось быстро справиться с огнем - уже в 22:00 пожар был ликвидирован.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101,112. Фото headtopics.com