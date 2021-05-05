Нетрезвых водителей отлавливают по всей Карелии

Инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем водителя 1958 года рождения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Мужчина был задержан в поселке Верховье Олонецкого района.

В поселке Надвоицы Сегежского района по аналогичной причине был отстранен от управления автомобилист 1983 года рождения. Оба водителя были пьяны.

Теперь нарушителей ожидает решение суда, штраф – 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. // Фото: vk.com