05 мая 2021, 21:36
Происшествия

Нетрезвых водителей отлавливают по всей Карелии

География пьяной езды в республике не может не огорчать

Инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем водителя 1958 года рождения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Мужчина был задержан в поселке Верховье Олонецкого района.

В поселке Надвоицы Сегежского района по аналогичной причине был отстранен от управления автомобилист 1983 года рождения. Оба водителя были пьяны.

Теперь нарушителей ожидает решение суда, штраф – 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. // Фото: vk.com

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Метки: 
Карелия
Олонецкий район
Сегежский район
Верховье
Надвоицы
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нетрезвый водитель
ГИБДД
Госавтоинспекция Карелии
штраф
Лишение водительских прав