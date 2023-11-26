Пожар в гараже произошел в карельском городе

Днем 25 ноября в Костомукше произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12:26. На место выехали две единицы техники и девять специалистов. Выяснилось, что огонь вспыхнул в гараже. Пожар был оперативно потушен.

Жителям Карелии напомнили о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ripato