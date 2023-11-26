Магазин одежды вскрыли в торговом центре в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратилась сотрудница магазина, расположенного в крупном торговом центре. Она рассказала, что утром, придя на смену, обнаружила, что повреждены роллеты, а из торгового зала украдены две куртки. Ущерб составил 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

С помощью камер наблюдения стражи порядка установили подозреваемого - им оказался 33-летний горожанин. Мужчина признался в краже. Он рассказал, что проник в торговую точку поздним вечером. Магазины уже закрывались, но под охрану еще не были переданы. Украденные куртки он планировал продать, но не успел.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson