03 мая 2024, 07:57
Пожар произошел в популярном кафе в центре Петрозаводска
Спасатели выезжали по тревоге на проспект Ленина в карельской столице
В четверг, 2 мая, в 11 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о задымлении в популярном кафе на проспекте Ленина. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Помощь прибывших по вызову пожарных не потребовалась, так как работники кафе самостоятельно справились с возгоранием в холодильнике при помощи огнетушителя.
В результате ЧП был поврежден холодильник на площади 0,3 квадратного метра. По всей видимости, произошло короткое замыкание.
Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz