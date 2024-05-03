03 мая 2024, 07:57
Происшествия

Пожар произошел в популярном кафе в центре Петрозаводска

Спасатели выезжали по тревоге на проспект Ленина в карельской столице

В четверг, 2 мая, в 11 часов 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о задымлении в популярном кафе на проспекте Ленина. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Помощь прибывших по вызову пожарных не потребовалась, так как работники кафе самостоятельно справились с возгоранием в холодильнике при помощи огнетушителя.

В результате ЧП был поврежден холодильник на площади 0,3 квадратного метра. По всей видимости, произошло короткое замыкание.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz

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Метки: 
Петрозаводск
проспект Ленина
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