13 апреля 2025, 12:09
Пожар произошел в Петрозаводске
Мусор горел в субботу в карельской столице
Фото: freepik.com / Ilovehz
В субботу, 12 апреля, в Петрозаводске произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, сигнал о возгорании на открытой территории на улице Олега Кошевого поступил на пульт дежурного в 16:31. На место выехала одна единица техники и восемь спасателей.
В результате происшествия огнем был уничтожен мусор на площади пять квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в ночь на 12 апреля в Беломорске открытым пламенем полыхал нежилой дом. © «Петрозаводск говорит»