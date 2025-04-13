Пожар произошел в Петрозаводске

В субботу, 12 апреля, в Петрозаводске произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о возгорании на открытой территории на улице Олега Кошевого поступил на пульт дежурного в 16:31. На место выехала одна единица техники и восемь спасателей.

В результате происшествия огнем был уничтожен мусор на площади пять квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в ночь на 12 апреля в Беломорске открытым пламенем полыхал нежилой дом. © «Петрозаводск говорит»