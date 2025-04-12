Дом полыхал минувшей ночью в Карелии

В ночь на 12 апреля в Беломорске случился серьезный пожар. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

По данным источника, сигнал о возгорании в нежилом здании поступил на пульт дежурного в 1:39. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов. Дом полыхал открытым пламенем.

Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Здание при этом было практически уничтожено.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»