12 апреля 2025, 20:32
Дом полыхал минувшей ночью в Карелии
В Беломорске вспыхнуло нежилое здание
Фото администрации Беломорского округа
В ночь на 12 апреля в Беломорске случился серьезный пожар. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
По данным источника, сигнал о возгорании в нежилом здании поступил на пульт дежурного в 1:39. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов. Дом полыхал открытым пламенем.
Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Здание при этом было практически уничтожено.
В результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. © «Петрозаводск говорит»