Пожар произошел в многоэтажке в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске произошел пожар в доме №59 по Октябрьскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:54. На место происшествия отправились три пожарные машины и 12 человек личного состава пожарно-спасательных частей города. С огнем удалось справиться быстро - к 16:12 пожар был ликвидирован.

В министерстве напомнили жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото newstula.ru