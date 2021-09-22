Пожар произошел на Кондопожском ЦБК

Сегодня в 15:36 пожарно-спасательные подразделения Кондопоги получили сообщение о возгорании на ЦБК. О происшествии сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место ЧП по адресу улица Промышленная, 2 (это юридический адрес ЦБК) выехали 12 специалистов и три единицы техники пожарно-спасательных подразделений Кондопожского района, им помогали пятеро сотрудников ЦБК.

Выяснилось, что горит кровля производственного здания. С огнем удалось справиться довольно быстро - в 16:02 пожар был ликвидирован.

Информации о причинах пожара и последствиях пока нет. Фото pixabay.com/12019