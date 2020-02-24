Появилось видео недавнего ДТП в Петрозаводске

Камера компании «Ситилинк» запечатлела ДТП в Петрозаводске накануне 23 февраля.

Судя по видео, дело происходило на перекрестке Куйбышева—Ленина. Оба автомобиля двигали на зеленый сигнал светофора. Однако водитель белого автомобиля, который двигался сверху проспекта Ленина, при повороте налево не пропустил двигавшийся в прямом направлении автомобиль.

Интересно, что ни один из водителей даже не пытался затормозить. Удар был сильный, машины сильно повреждены. О пострадавших не сообщалось.