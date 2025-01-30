Появилось объяснение активности сотрудников ДПС на Невского

Петрозаводчане стали свидетелями работы правоохранителей на проспекте Невского 28 января. В соцсетях гадали, что могло произойти, и почему «скрутили» водителя. Официальный комментарий Госавтоинспекции появился вечером 29 января.

По данным ведомства, на проспекте стоял подозрительный автомобиль «Тойота», водитель спал. Мужчину разбудили. Внешний вид вызвал подозрения у правоохранителей – они предположили, что водитель не трезв. От него потребовали документы, а водитель, по информации ГАИ, «повел себя агрессивно, достал нож и направил его в сторону полицейских». В ответ его предупредили о применении огнестрельного оружия, мужчина нож выбросил. Его задержали.

Проведенное освидетельствование подтвердило, что водитель употреблял алкоголь. 47-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания. За управление в состоянии опьянения его привлекли к административной ответственности.

СК Карелии возбудил и уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. // фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»