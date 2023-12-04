Потолок обвалился в кафе в Петрозаводске

В воскресенье в 15 часов 5 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок из одного кафе, расположенного на Лесном проспекте. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные и парамедики из Специализированной пожарно-спасательной части установили, что с потолка заведения упали несколько плит. По счастливой случайности больших неприятностей удалось избежать.

В результате падения плит пострадали двое, у женщины ушиб ноги и у молодого человека шишка на голове. Пострадавшие были осмотрены парамедиками. В госпитализации они не нуждались. // Фото: unsplash.com / Michal Parzuchowski