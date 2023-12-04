04 декабря 2023, 07:14
Спасатели работали на месте ДТП в Петрозаводске
Два автомобиля столкнулись на проспекте Александра Невского
Днем 3 декабря в Петрозаводске на проспекте Александра Невского произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о происшествии у дома №71 поступил на пульт дежурного в 13:06. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля.
Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe