Спасатели работали на месте ДТП в Петрозаводске

Днем 3 декабря в Петрозаводске на проспекте Александра Невского произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии у дома №71 поступил на пульт дежурного в 13:06. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов. Выяснилось, что столкнулись два легковых автомобиля.

Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe