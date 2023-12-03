Мощный пожар бушевал сегодня на севере Карелии

Днем на севере Карелии вспыхнул мощный пожар. Металлический ангар оказался сильно поврежден, без пострадавших не обошлось.

О пожаре в ангаре на Порт-шоссе, 1-б, огнеборцам сообщили в 12:16. Пламя охватило строение на площади 600 квадратных метров.

В строении находились бочки из-под краски, газовые и кислородные баллоны. Как отметили в паблике беломорских пожарных, это осложняло тушение.

Ликвидировать пожар смогли лишь к 13:48.

В результате возгорания пострадал работник шиномонтажа. Его доставили в Беломорскую ЦРБ. // фото из VK-сообщества «ОПС по Беломорскому району»