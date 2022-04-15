Потепление скоро все же придет в Петрозаводск

После того, как в Карелии долго время было холодно, синоптики пообещали возвращение тепла. Оно связано с мощным антициклоном «Спиро», сообщили в группе «Погода Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Из-за антициклона в Петрозаводске прекратятся осадки, выглянет солнце и заметно потеплеет. Если еще в субботу, 16 апреля, будет скорее по-зимнему, то уже в 17 апреля погода изменится.

В воскресенье днем ожидается +9...+12 градусов, потом температура воздуха будет повышаться до +12...+15 градусов.

Правда, когда с Онежского озера будет дуть ветер, температура все же не превысит значений +5..+8 градусов, отметили метеорологи. // Фото: «Погода Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте