Небольшой снег ожидается 16 апреля в Карелии

В Петрозаводске в субботу будет переменная облачность, ночью снег. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +4, +6 градусов, ночью -1, -3 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В районах будет тоже облачно с прояснениями. Ночью на юге небольшой или умеренный снег, днем без существенных осадков.

По сведениям Гидрометцентра России, в Калевале днем +6;

В Кондопоге днем +6;

В Медвежьегорске днем +6;

В Олонце днем +8;

В Пудоже днем +7;

В Сегеже днем +5;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +6. // Фото: stafichukanatoly/pixabay.com