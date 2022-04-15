15 апреля 2022, 17:24
Небольшой снег ожидается 16 апреля в Карелии
Зима снова возвращается в республику, предупредили синоптики
В Петрозаводске в субботу будет переменная облачность, ночью снег. Днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +4, +6 градусов, ночью -1, -3 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
В районах будет тоже облачно с прояснениями. Ночью на юге небольшой или умеренный снег, днем без существенных осадков.
По сведениям Гидрометцентра России, в Калевале днем +6;
В Кондопоге днем +6;
В Медвежьегорске днем +6;
В Олонце днем +8;
В Пудоже днем +7;
В Сегеже днем +5;
В Сортавале днем +7;
В Суоярви днем +6. // Фото: stafichukanatoly/pixabay.com