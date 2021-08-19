Посольство России эвакуирует граждан страны из Афганистана

Граждан России собираются вернуть из Афганистана на родину до 22 августа. Именно до этой даты желающие выехать из страны должны сообщить о своих намерениях, уточнили в посольстве РФ в Кабуле.

Руководство дипмиссии еще 18 августа сообщило, что готовит рейсы для эвакуации россиян. Но о точных датах вылетов пока неизвестно. В посольстве уверяли, что «постараются помочь всем».

На следующий день, 19 августа, в Facebook посольства появилось объявление с просьбой уведомить о желании уехать.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию», — говорится в публикации.

Согласно информации МИД России, в Афганистане находятся несколько сотен россиян афганского происхождения, передает РИА Новости. Большая часть граждан РФ покинула страну еще до прихода талибов.

Напомним, движение «Талибан», запрещенное в России и признанное террористическим, захватило страну и ее столицу Кабул. Президент Афганистана бежал. // Фото: посольство РФ в Афганистане