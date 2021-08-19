19 августа 2021, 16:45
Мир

Посольство России эвакуирует граждан страны из Афганистана

Всех Россиян планируют вывезти из захваченной талибами страны до 22 августа

Граждан России собираются вернуть из Афганистана на родину до 22 августа. Именно до этой даты желающие выехать из страны должны сообщить о своих намерениях, уточнили в посольстве РФ в Кабуле.

Руководство дипмиссии еще 18 августа сообщило, что готовит рейсы для эвакуации россиян. Но о точных датах вылетов пока неизвестно. В посольстве уверяли, что «постараются помочь всем».

На следующий день, 19 августа, в Facebook посольства появилось объявление с просьбой уведомить о желании уехать.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию», — говорится в публикации.

Согласно информации МИД России, в Афганистане находятся несколько сотен россиян афганского происхождения, передает РИА Новости. Большая часть граждан РФ покинула страну еще до прихода талибов.

Напомним, движение «Талибан», запрещенное в России и признанное террористическим, захватило страну и ее столицу Кабул. Президент Афганистана бежал. // Фото: посольство РФ в Афганистане

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Метки: 
афганистан
талибы
эвакуация