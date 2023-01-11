11 января 2023, 11:45
Происшествия

Последствия групповой аварии в Лахденпохском районе сняли на видео

ДТП произошло в районе поселка Кортела

Крупная авария произошла в Лахденпохском районе. Видеозапись последствий ДТП вечером 10 января опубликовал паблик «Лахденпохья-Навсегда!». Авария случилась в районе поселка Кортела. В кадре – три автомобиля, съехавшие с дороги. О пострадавших не сообщается. Движение оказалось затруднено.

 

Напомним, вечером 10 января в Кондопожском районе на трассе «Кола» произошло трагическое ДТП. На автомагистрали столкнулись Skoda и КамАЗ, погибли люди. // фото скриншот видео

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Метки: 
новости Карелии
Лахденпохский район
Кортела
ДТП