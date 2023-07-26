26 июля 2023, 11:25
Посетителя гипермаркета в Петрозаводске ночью одолел сильный голод
Мужчина съел продукты в магазине и вынес другие товары
Ночью во вторник сработала тревога в одном из гипермаркетов Петрозаводска. На место немедленно выехал наряд силовиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Оказалось, что неизвестный мужчина взял в торговом зале продукты питания и средства гигиены. Часть еды он съел на месте, остальное положил в карман и вынес, не оплачивая.
Нарушителя задержали, оказалось, что это 47-летний горожанин. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия