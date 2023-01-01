Порывистый ветер и мокрый снег ожидаются в Карелии

По сообщению Гидрометеослужбы, в регионе пройдут умеренные, местами сильные заряды мокрого снега, на крайнем юге – дожди. Ветер усилится.

В первый день нового года на зимнюю сказку можно не рассчитывать, предупреждают синоптики. На погодные условия окажут влияние североатлантические циклоны, которые обусловят крайне неустойчивую, с частыми осадками, перепадами атмосферного давления и чередованием волн тепла и холода погоду. В начале января среднесуточные температуры окажутся на 4-6℃ выше многолетних показателей.

Сегодня, 1 января, жителей Карелии ждет облачная погода, мокрый снег, местами дождь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер западных направлений будет достигать 7-12 м/с, к вечеру в порывах до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: pxhere.