Поразившую прохожих свадьбу отметили в Петрозаводске

Июль для петрозаводского Дворца бракосочетаний – самое жаркое время. График и двадцать лет назад был расписан буквально по минутам. Но бывали из ряда вон выходящие свадьбы! Вот эту все точно запомнили надолго. Император Петр Первый женится не каждый день.

Журналистам пришлось проявить смекалку, чтобы вызнать точное время, сотрудницы ЗАГСа наотрез отказывались его сообщать. Наверное, волновались из-за ажиотажа. А ведь свадьба – дело личное. Но журналисты не сомневались, что такие люди будут не против прессы. Ведь женился Петр Первый. В миру – Сергей Лапшов. Образ императора сам по себе предполагает наличие публики. А кроме того, Сергей сам был из журналистов, работал в газете «Карелия».

Впервые царские одежды он примерил в городе Североморске, на празднике 300-летия Российского флота: «Это был 1996 год, сами считайте. Сейчас я от счастья не могу слагать цифры в уме. А вообще мне кажется, я в этом костюме родился и вырос. Я долго состою в клубе любителей военной истории «Стягъ». Так что это моя вторая уже кожа», - пошутил Сергей. А невеста Елена Чулкова призналась, что надеть платье Екатерины Второй ее не пришлось уговаривать. «Она моя царица, все, что я могу сказать!» - так ответил Сергей на вопрос, кто в их семье будет царить.

Елена работала в пресс-службе Управления исполнения наказаний. Получилась журналистская свадьба, но гости уверяли, что военно-историческая. Кстати, посмотрите на видео – все они одеты в костюмы разных эпох. Но были и гости, одетые в «гражданское». Например, коллега по газете Сергей Хохлов: «Он зачастил в странные командировки с этим УИН, где его невеста работала пресс-секретарем. Мы не понимали, почему он такую симпатию испытывает к этим поездкам – в места не столь отдаленные. Теперь все выяснилось, он нас всех месяц назад пригласил. Очень торжественно это сделал. И мы все счастливы».

Счастливы в тот день были и участники «Стяга» - и крымские татары, и рядовые Олонецкого полка, и офицеры американской армии времен Второй мировой. Выпить за здоровье императора и императрицы их пригласили в Морском центре, где по случаю торжества с кораблей палили из старинных пушек.

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Набережная, на которой гуляют наши молодожены после регистрации, обещала стать еще более красивой и ухоженной. Компания «Марр-Капитал» и администрация Петрозаводска подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестор взял на себя обязательства построить в столице Карелии крупнейшую четырехзвездочную гостиницу, каких у нас до этого не было. Ввести ее в эксплуатацию собирались в конце 2007 года.

Руководил «Марр-Капитал» Ралиф Сафин, отец певицы Алсу. Старт этому проекту был дан именно тогда – когда торжественно стороны обменялись подписями на документах. Бизнесмен считал, что в Карелии хорошее отношение к инвесторам, поэтому его команде нравилось у нас работать. Он видел, что у Карелии большой потенциал в сфере развития туризма. «Марр-Капитал» делал тогда только первые шаги в этом направлении. «Сама по себе республика, ее природа, позволяет приезжать сюда отдыхать многим людям. Но не было, наверное, создано условий для этого», - заметил господин Сафин.

Отель появится на пересечении улиц Куйбышева, Малая Слободская и Еремеева – мы уже знаем, как он выглядит (и кстати, немного не так, как изначально планировалось). Этому пустырю власти давно искали применение. Петрозаводская администрация рассматривала несколько инвестиционных проектов и остановилась на проекте «Марр-Капитал». Пока на том пустыре пышно цвел репейник. Но уже осенью должны были начать закладывать фундамент. По оценке специалистов, отель должен был обойтись в 17 миллионов долларов. «Все должно соответствовать европейским стандартам, - беспокоился мэр Петрозаводска Виктор Масляков. – Все, кто приезжает к нам в город, должны получить нормальные, цивилизованные услуги». Изначально планировалось, что это будет 14-этажное здание, фасадом обращенное на улицу Куйбышева. На последнем этаже – номер повышенной комфортности, президентский. Входили в отель два конференц-зала, офисные помещения, парковка. Назвать отель решили «Онего-Палас».

Уже шла подготовительная работа, открылось представительство компании. В офисе вели подбор персонала. Обсуждали банк, через который пойдут инвестиции. Планировалось, что новый отель даст около 200 рабочих мест. Власти столицы надеялись, что появление такого гостиничного комплекса привлечет в Петрозаводск новых инвесторов и даст толчок к развитию серьезного бизнеса в Карелии.

Надо отметить, что «гладко было на бумаге». Открылась гостиница только в 2010-м году. Потом была продана другой компании. И в 2018-м году переименована в «Космос».

Таким было 24 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.