Популярное шоу вернется на российские телеэкраны

Программа «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора канала Константина Эрнста.

По словам Эрнста, съемки шоу начнутся 19 июня. Первые выпуски должны будут выйти в эфир уже в конце этого месяца.

Генеральный директор Первого канала подчеркнул, что передачу решили перезапустить по многочисленным просьбам зрителей.

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева при этом не стала комментировать информацию о возвращении шоу на экраны.

Программа «Давай поженимся» исчезла из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. // Фото: unsplash.com