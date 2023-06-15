Бык насмерть забодал женщину в российском регионе

В Курской области бык напал на супружескую пару и убил женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел в селе Солдатское. Животное отвязалось и бродило по участкам. Когда супруги попытались загнать его обратно в стойло, трехлетний бык напал на них, убил женщину и ранил мужчину.

Усмирить животное удалось лишь спустя несколько часов. Ветеринары взяли у него анализы на бешенство.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего. // Фото: unsplash.com