15 июня 2023, 19:27
Бык насмерть забодал женщину в российском регионе
В Курской области сбежавшее из стойла животное напало на людей
В Курской области бык напал на супружескую пару и убил женщину. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, инцидент произошел в селе Солдатское. Животное отвязалось и бродило по участкам. Когда супруги попытались загнать его обратно в стойло, трехлетний бык напал на них, убил женщину и ранил мужчину.
Усмирить животное удалось лишь спустя несколько часов. Ветеринары взяли у него анализы на бешенство.
Следователи организовали проверку по факту произошедшего. // Фото: unsplash.com