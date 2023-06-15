Ребенок заболел в летнем лагере и умер в больнице

В Нижегородской области 13-летний мальчик заболел в детском лагере и умер. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, подросток отдыхал в оздоровительном лагере в Арзамасском районе. В один из дней школьник почувствовал недомогание, у него повысилась температура. Ребенка доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где он скончался.

Следователям предстоит дать оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку, а также своевременности его доставки в больницу.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash, маме мальчика сообщили о его болезни, только когда состояние ребенка резко ухудшилось. Женщина подписала отказ от госпитализации в районную больницу, чтобы самостоятельно быстрее доставить мальчика в Нижний Новгород. Также она подписала бумагу об отказе от претензий к лагерю. При этом мать утверждает, что не знала, под какими бумагами ставит свою подпись.

По данным источника, в лагере выявили стрептококк - инфекция могла спровоцировать менингит и сепсис, которые, как предполагается, стали причиной смерти ребенка. // Фото: unsplash.com