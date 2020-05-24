Понедельник обещает стать теплым днем без значительных осадков

Первый день рабочей недели, 25 мая, будет иметь в целом благоприятную погоду, сообщает карельский гидрометцентр.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью от +2 до +4 градусов, днем от +13 до +15.

В целом по Карелии также переменная облачность. Днем по восточным районам местами небольшой дождь при умеренном ветре. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -1 градусов, днем от +13 до +18 градусов, у водоемов и на востоке местами +8,+12.

По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», благоприятной солнечной погоде мы обязаны скандинавскому антициклону "Рольф".