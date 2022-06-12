Помидоры резко подешевели в Карелии, но подорожали сосиски

Специалисты Карелиястат продолжают следить за тем, как в Карелии меняются цены на различные товары.

С 28 мая по 3 июня в магазинах региона на 20,7% подешевели помидоры, свекла на 7,7%, огурцы на 6,2%, морковь на 4,7%. Подешевели на 1,2-3,1% консервы мясные для детского питания, сахар, макароны, полукопченая и варено-копченая колбаса, вермишель, гречка, куриные яйца.

Подорожал репчатый лук (4%), яблоки (2%), картофель (1%). Также подорожали сосиски, сардельки (7,3%), масло подсолнечное – 3,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания – 3,1%, колбаса вареная – 2,8%, маргарин – 2,6%, сыры - 2,4%, пшено – на 1,6%.

Также снизилась цена на электропылесос, детские джинсы, но подорожали зубная паста, туалетное мыло, телевизор, смартфон, стиральный порошок, кроссовки детские. Подешевели нимесулид и поливитамины. (фото pexels.com, Federico Arnaboldi)