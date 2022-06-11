Спрос на наличные значительно вырос у россиян

Центробанк зафиксировал рост спроса на наличные деньги у россиян. Об этом говорят данные статистики, опубликованной на сайте регулятора.

С 1 по 9 июня объем наличных в обращении вырос на 150,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отток вырос более чем в полтора раза.

Как отмечают специалисты, рост объема наличных денег может быть связан с окончанием сроков трехмесячных высокодоходных вкладов, которые были оформлены на пике ключевой ставки в начале марта, пишет РБК. Не все вклады переоформляются, поскольку с тех пор проценты значительно снизились. Фото: pexels.com